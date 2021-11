Andhra Pradesh

కుప్పంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల నిర్వహణ తీరు పైన టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ఇదే రకంగా దౌర్జన్యాలు కొనసాగిస్తే ప్రజలు తిరుగుబాటు చేసే పరిస్థితి వస్తుందని హెచ్చరించారు. ప్రశాంతంగా ఉండే కుప్పంలో ఇతర ప్రాంతాల నుంచి దొంగ ఓటర్లను తీసుకొచ్చి విచ్చలవిడిగా దొంగ ఓట్లు వేయిస్తున్నారని ఫైర్ అయ్యారు. వారిని పట్టిచ్చినా చర్యలు లేవన్నారు. దొంగ ఓట్లు పైనా తమ పార్టీ నేతలు ఇప్పటికే ఎన్నికల సంఘానికి ఆధారాలు ఇచ్చారని చెప్పారు. కుప్పంతో పాటుగా అనేక ప్రాంతాల్లో మాటల్లో చెప్పలేని విధంగా అధికార పార్టీ అరాచకం చేస్తోందని మండిపడ్డారు.

English summary

TDP Chief Chandrababu alleged that the ruling party have shelled out money for the ongoing Kuppam Municipality elections and asked if Election commission was existing or not.