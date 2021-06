Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

అక్రమాస్తుల కేసులో గతంలో ఏపీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌కు హైదరాబాద్‌ సీబీఐ కోర్టు మంజూరు చేసిన బెయిల్ రద్దు కోరుతూ వైసీపీ రెబెల్‌ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు దాఖలు చేసిన పిటిషన్ చర్చనీయాంశమవుతోంది. ఈ పిటిషన్‌లో ప్రస్తావనకు వస్తున్న అంశాలు, పిటిషన్ తీవ్రత ఆధారంగా దీనిపై ఓ నిర్ణయమైనా వెలువడవచ్చన్న చర్చ ఢిల్లీ పొలిటికల్ సర్కిళ్లలో సాగుతోంది. సీఎం జగన్‌ రాజకీయ భవిష్యత్తుకు కీలకంగా మారిన ఈ పిటిషన్‌పై జూలై 1న తదుపరి విచారణలో సీబీఐ కోర్టు ప్రకటించే నిర్ణయంపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.

English summary

andhrapradesh chief minister ys jagan mohan reddy's bail cancellation plea gone for debate in delhi political circles as cbi court to take a call on the same on july 1.