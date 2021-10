కాంగ్రెస్ లో జనసేన విలీనం ? పవన్ కు కీలక పదవి ఆఫర్-జోరుగా ప్రచారం-టార్గెట్ 2024

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీ రాజకీయ చదరంగంలో మరో కీలక మార్పు చోటు చేసుకోబోతోందన్న సంకేతాలు వెలువడుతున్నాయి. వైఎస్ జగన్ నేతృత్వంలోని వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు విడివిడిగా ప్రయత్నిస్తున్నా సఫలం కాలేకపోతున్న జనసేన, టీడీపీ, కాంగ్రెస్ వంటి పక్షాలు ఏకమయ్యేందుకు రంగం సిద్ధమవుతోంది. ఇందుకోసం జనసేన పార్టీని కాంగ్రెస్ లో విలీనం చేసేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కొన్ని రోజులుగా పవన్ కళ్యాణ్ వైసీపీ సర్కార్ పై చేస్తున్న విమర్శల్లో రాష్ట్రాభివృద్దిని దృష్టిలో పెట్టుకునే పొత్తులు ఉంటాయని తేల్చిచెప్పేశారు.

English summary

there is runours in andhraprdesh on janasena cheif pawan kalyan may merge his party into congress like his brother done for praja rajyam earlier.