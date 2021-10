చంద్రబాబు డ్రగ్స్ బిజినెస్ చేస్తున్నారా .. లోకేష్ దుబాయ్ వెళ్తుంది అందుకేనా : సజ్జల రివర్స్ ఎటాక్

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు చేస్తున్న డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ విమర్శలపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. చంద్రబాబు పైత్యం పరాకాష్టకు చేరింది అని సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి అసహనం వ్యక్తం చేశారు. చంద్రబాబు డ్రగ్స్ బిజినెస్ చేస్తున్నారా అని ప్రశ్నిస్తూ లోకేష్ కు దుబాయ్ లో ఏం పని అంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు . రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఏం జరిగినా ప్రతిపక్షాల నాయకులు ప్రభుత్వంపై కావాలనే విష ప్రచారాలు చేస్తున్నారని సజ్జల రామకృష్ణా రెడ్డి మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వంపై బురద చల్లాలని చూస్తున్నారని విమర్శించారు.

Sajjala Ramakrishnareddy, advisor to the Andhra Pradesh state government, expressed impatience on Chandrababu. Sajjala made harsh remarks that Chandrababu is doing drugs business, that's why lokesh is going to dubai.