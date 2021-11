ఏపీలో ఉనికి లేని పార్టీకి ఏపీ గురించి దేనికి? మేం బిచ్చమెత్తుకుంటే మీకెందుకు?టీఆర్ఎస్ పై సజ్జల

Andhra Pradesh

తెలంగాణ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పై, ఏపీ ఆర్థిక పరిస్థితిపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ప్రశాంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలతో మొదలైన రాజకీయ దుమారం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతోంది. ఇక ఏపీలోని అధికార వైసిపి, తెలంగాణలోని అధికార టీఆర్ఎస్ కు మధ్య విమర్శల పర్వం కొనసాగుతోంది.

Sajjala Ramakrishna Reddy was angry over the indecent remarks made by TRS Minister Vemula Prashant Reddy on AP and AP CM Jagan. why is TRS talking about AP which is not present in AP? Sajjala asked what is the need for Telangana ministers to talk about ap begging .