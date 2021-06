Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో ప్రభుత్వం, సీఎం జగన్‌కు వ్యతిరేకంగా వ్యాఖ్యలు చేశారన్న కారణంతో రాజద్రోహం ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న చిత్తూరు జిల్లా జడ్డి రామకృష్ణకు ఇవాళ హైకోర్టులో ఊరట లభించింది. రామకృష్ణకు హైకోర్టు షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేసింది. దీంతో రాజద్రోహం కేసుల్లో వైసీపీ ప్రభుత్వానికి రెండోసారి ఎధురుదెబ్బ తగిలినట్లయింది. గతంలో వైసీపీ రెబెల్‌ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజుపై దాదాపు ఇవే ఆరోపణలతో సీఐడీ నమోదు చేసిన రాజద్రోహం కేసుపై సుప్రీంకోర్టు బెయిల్‌ ఇచ్చింది.

andhrapradesh high court on today granted bail to judge ramakrishna, who is facing sedition charges. this is the second instance court grants bail to a person facing sedition charges against the state govt.