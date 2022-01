ఏపీ కొత్త జిల్లాలకు కేంద్రం బ్రేక్ ?-వ్యాక్సినేషన్, జనగణన జాప్యంతో-జూన్ తర్వాతే ప్రక్రియ !

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో కొత్త జిల్లాల్ని ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రభుత్వం ముసాయిదా నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన నేపథ్యంలో కేంద్రం చేపట్టే జనగణన ప్రభావం దీనిపై పడేలా కనిపిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా జనగణన పూర్తి కాకుండా జిల్లాల సరిహద్దుల్ని మార్చొద్దంటూ గతంలో ఆదేశాలు జారీ చేసిన కేంద్రం.. తాజాగా దీనిపై మరోసారి రాష్ట్రాలకు క్లారిటీ ఇచ్చినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ కారణంగా జనగణన ఆలస్యం అవుతున్న నేపథ్యంలో జిల్లాల సరిహద్దుల మార్పుపై రాష్ట్రాలకు క్లారిటీ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఆ మేరకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పావులు కదుపుతున్నట్లు సమాచారం

English summary

the union government has ordered today not to change boundaries of the districts till census and covid 19 vaccination finsihed, and this will impact new districts formation in ap.