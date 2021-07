జగన్ సర్కార్ పై కాగ్ మరో బాంబు-ఏప్రిల్లో దేశంలో నంబర్ వన్-ఆర్నెల్ల అప్పు నెలలోనే

Andhra Pradesh

ఏపీ ఆర్ధిక పరిస్ధితిపై నానాటికీ ఆందోళనలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో కాగ్ మరో బాంబు పేల్చింది. ఇప్పటికే రహస్య అప్పులు కూడా తీసుకుంటున్న జగన్ సర్కార్ కు తాజా కాగ్ నివేదికలో పేర్కొన్న అంశాలు శరాఘాతంగా మారబోతున్నాయి. ఈ నివేదిక ఆధారంగానే భవిష్యత్తులో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏపీకి రుణ పరిమితిపై ఆంక్షలు విధించే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం కచ్చితంగా ఇరుకునపడేలా కనిపిస్తోంది. ఇక రాష్ట్రానికీ ప్రతీ రూపాయి పుట్టడమూ కష్టమ్యయే పరిస్ధితులు కనిపిస్తున్నాయి.

latest cag report on andhrapradesh govt finances has shown that the state government took six months loan in one month only in this financial year.