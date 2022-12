నిన్న భీమవరం.. నేడు విజయవాడ: స్పా పేరుతో సెక్స్ దందా; స్పెషల్ ప్యాకేజీలు కూడా!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విజయవాడ, విశాఖపట్టణం, భీమవరం ఇలా అనేక చోట్ల స్పా పేరుతో వ్యభిచార దందా కొనసాగుతున్న ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. మసాజ్ ముసుగులో హైటెక్ వ్యభిచారం కొనసాగుతుందని గుర్తించిన పోలీసులు ఇప్పటికే అనేక స్పాల పై దాడులు చేసి హైటెక్ గ్యాంగుల గుట్టు రట్టు చేస్తున్నారు.

English summary

A day before Yesterday in Bhimavaram and now in Vijayawada police caught high-tech prostitution gangs in the name of the spa. Police were shocked while they riding on the spas.