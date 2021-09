జగన్ సర్కార్ నిర్ణయం డోంట్ కేర్ ; ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఫీ'జులుం' : మొత్తం ఫీజులు చెల్లిస్తేనే తరగతులకు ఎంట్రీ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులకు పెద్ద కష్టం వచ్చి పడింది. ఒకపక్క పాఠశాలల్లో పెరుగుతున్న కరోనా కేసులతో పిల్లల్ని స్కూలుకి పంపించాలంటే భయపడుతున్న తల్లిదండ్రులకు మరో పక్కన ఫీజుల కోసం పాఠశాల యాజమాన్యాలు వేధింపులకు గురి చేయడం కూడా ఇబ్బందిగా మారుతోంది. అసలే కరోనా మహమ్మారి కారణంగా ఆర్థికంగా నష్టపోయిన తల్లిదండ్రుల నుండి ముక్కు పిండి మరీ ఫీజులు వసూలు చేయడానికి రంగం సిద్ధం చేసుకున్నారు ప్రైవేట్, కార్పోరేట్ స్కూళ్ల యాజమాన్యాలు. జగన్ సర్కార్ ఫీజులను ఫిక్స్ చేసి తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని డోంట్ కేర్ అంటున్నారు.

English summary

parents are being harassed by school management for fees in AP. private, corporate schools are started forcible collections of total fees from parents. They are not obeying the govt decision on fees and trying to collect fees without any mercy