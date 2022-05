టీడీపీకి షాక్: దివ్యవాణి రాజీనామా..మహానాడు తర్వాత ఊహించని పరిణామం; కారణం అదేనా!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీ నిర్వహించిన మహానాడు సక్సెస్ అయిందని తెలుగు తమ్ముళ్లు జోష్ లో ఉన్నారు. ఈ సమయంలోనే టీడీపీకి ఊహించని షాక్ తగిలింది. తెలుగుదేశం పార్టీలో అధికార ప్రతినిధిగా పార్టీ కోసం తన వాయిస్ ను వినిపిస్తున్న దివ్యవాణి తెలుగుదేశం పార్టీకి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఆమె తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో తన రాజీనామాకు గల కారణాన్ని వెల్లడించారు.

English summary

TDP spokesperson Divyavani has reportedly resigned, shocking the TDP. It remains to be seen what Chandrababu will do with the unexpected decision of divyavani after Mahanadu.