Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

గత కొద్ది రోజులుగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాలు మంగళగిరి మండలం ఇప్పటం గ్రామం చుట్టే తిరుగుతున్నాయి. ఇప్పటం గ్రామం లో రోడ్డు విస్తరణ పనుల్లో భాగంగా నిరుపేదలకు చెందిన ఇళ్ళు కూల్చి వేసిన ఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధానికి కారణమైంది. ఇక టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పర్యటనలతో రాజకీయం మరింత వేడెక్కింది. ఇక తాజాగా ఇప్పటం ఇళ్ల కూల్చివేత ఘటనపై మరో షాకింగ్ ట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది.

English summary

Now shocking flexies have appeared in front of the demolished houses of the ippatam victims. The flexies also a cause of political fight between YCP, TDP and Jana Sena .