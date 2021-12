విశాఖ ఏజెన్సీ గంజాయి సాగు, స్మగ్లింగ్ వెనుక షాకింగ్ విషయాలు; స్మగ్లర్స్ వర్సెస్ సర్కార్.. వార్ కంటిన్యూ!!

Andhra Pradesh

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విశాఖ ఏజెన్సీలో గంజాయిపై యుద్ధం కొనసాగుతోంది. వేల ఎకరాల్లో సాగవుతున్న గంజాయిని ధ్వంసం చేయడానికి, దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలకు అక్రమ రవాణా జరుగుతున్న గంజాయిని అడ్డుకోవడానికి ఏపీ ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున శ్రమించాల్సి వస్తుంది. ఇక విశాఖ ఏజెన్సీలో గంజాయి సాగు, దాని మూలాలు, అక్కడి గిరిజనుల పరిస్థితులు, ప్రస్తుతం గంజాయిని అరికట్టడానికి ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు, స్మగ్లర్ల కొత్త ఎత్తుగడలపై వన్ ఇండియా అందించే ప్రత్యేక కథనం మీకోసం

సినీ ఫక్కీలో గంజాయి ఛేజింగ్: విశాఖ టూ మధ్యప్రదేశ్, జయశంకర్‌ జిల్లాలోనూ భారీగా గంజాయి పట్టివేత

English summary

The war on ganja continues in the Visakhapatnam agency. shocking things behind Visakha Agency Ganja cultivation and smuggling There is training of smugglers behind cannabis cultivation and smuggling.