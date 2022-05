ఎమ్మెల్సీ డ్రైవర్ డెత్ మిస్టరీ: పోస్ట్ మార్టంకు నో అన్న బంధువులు; కేసులో సంచలనవిషయాలు!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసిపి ఎమ్మెల్సీ అనంత ఉదయ్ బాబు డ్రైవర్ సుబ్రమణ్యం మృతి కేసు మిస్టరీ వీడలేదు. వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంత ఉదయ్ బాబు పైనే ఈ కేసులో అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఆయన చెప్పిన విషయాలకు, పోలీసుల విచారణలో తేలిన అంశాలకు పొంతన లేకపోవటం కూడా ఎమ్మెల్సీపైన అనుమానాలకు ప్రధాన కారణంగా మారుతుంది. ఇక ఎమ్మెల్సీ ని అరెస్ట్ చేస్తేనే పోస్ట్ మార్టంకు అంగీకరిస్తామని చెప్తున్నారు బంధువులు.

ఎమ్మెల్సీ కారులో డెడ్ బాడీ ఘటన.. వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు అరెస్టుకు లోకేష్ డిమాండ్!!

English summary

The mystery of the death of the MLC driver in Kakinada is yet to be revealed. Amidst many allegations YCP MLC Ananthababu absconded. It is learned that shocking facts are known in the police investigation into the road accident.