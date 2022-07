సోమిరెడ్డి వర్సెస్ కాకాణి: మంత్రిని బర్తరఫ్ చెయ్యాలి; దళితుడి మృతితో నెల్లూరులో హాట్ పాలిటిక్స్

Andhra Pradesh

నెల్లూరు జిల్లాలో ఉదయగిరి నారాయణ అనే వ్యక్తి మృతి అధికార వైసీపీ, ప్రతిపక్ష టీడీపీ నేతల మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధానికి కారణమైంది. ఇక తాజా పరిణామాలతో కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి వర్సెస్ సోమి రెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి రచ్చ కొనసాగుతుంది. నారాయణ అనే వ్యక్తి చావుకు కారణమైన ఎస్సై కరీముల్లాని కోర్టు బోను ఎక్కించే దాకా వదిలిపెట్టనని తాజాగా మాజీ మంత్రి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఈ వ్యవహారాన్ని వదిలిపెట్టకుండా వైసీపీ సర్కార్ ను టార్గెట్ చెయ్యాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు టీడీపీ నేతలు. మంత్రి కాకాణిని వెంటనే భర్త రఫ్‌ చేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

Somireddy Chandramohan Reddy versus Kakani Govardhan Reddy is the politics of Nellore. After the death of Narayana, the TDP leaders are targeting the government demanding the dismissal of the minister.