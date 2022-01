ఏపీలో కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు బీజేపీ ప్లాన్; వైసీపీకి ఇప్పుడెందుకు గుర్తొచ్చిందో: సోము వీర్రాజు

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు పై ఆసక్తికరమైన చర్చ జరుగుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జిల్లాల సంఖ్య 13 నుండి 26కు పెరిగిపోతుంది. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ను ఏపీ ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఇక ఇదే సమయంలో జిల్లాల పేర్లు కూడా ఖరారు చేసింది. అయితే జిల్లాల ఏర్పాట్లపై అనేక జిల్లాలను పలు అభ్యంతరాలున్నాయి. ఈ అభ్యంతరాలను తెలియజేయడానికి కూడా నోటిఫికేషన్ ద్వారా అవకాశం ఇచ్చింది ఏపీ సర్కార్.

Somu Veerraju interesting comments on jagan govt over new districts in ap. BJP plans to form new districts in AP; but YSRCP implementing now said Somu Veerraju.