అవసరమైనప్పుడు లవ్ చేయడంలో చంద్రబాబు సమర్ధుడు: తర్వాత ఏం చేస్తారంటే.. సోము వీర్రాజు సెటైర్లు

Andhra Pradesh

టీడీపీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడుపై బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సోము వీర్రాజు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. చంద్రబాబు ఒక అవకాశవాది అని మండిపడ్డారు. ఆయనకు అవసరమైనప్పుడు ఎవరినైనా లవ్ చేస్తాడు అంటూ సోము వీర్రాజు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.1997 లో కాంగ్రెస్ లో చంద్రబాబు చక్రం తిప్పారని, అప్పటినుండి అవసరాన్ని బట్టి ఆయన అన్ని పార్టీలను లవ్ చేస్తూనే ఉన్నాడని సోము వీర్రాజు చంద్రబాబుపై వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు.

English summary

Somu Veerraju responded to the remarks of alliances made by Chandrababu in Kuppam. Somu Veerraju targeted Chandrababu and satirised that Chandrababu is capable of making love, that he will make love if necessary .