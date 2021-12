జగన్ దగ్గర నవరత్నాలుంటే మోడీదగ్గర 90రత్నాలు; అధికారమిస్తే మూడేళ్ళలో అమరావతి నిర్మాణం: సోము వీర్రాజు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైసిపి ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజాక్షేత్రంలో ఎండగడుతూ బిజెపి ప్రజాగ్రహ సభను విజయవాడ వేదికగా నిర్వహిస్తోంది. ఇక ఈ సభలో పాల్గొన్న బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సోము వీర్రాజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వైసీపీ ప్రభుత్వ తీరుపై మండిపడ్డారు. తెలుగుదేశం పార్టీపై కూడా ఆయన నిప్పులు చెరిగారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి భారతీయ జనతా పార్టీ కట్టుబడి ఉందని ఏపీ బీజేపీ చీఫ్ సోము వీర్రాజు స్పష్టం చేశారు.

విజయవాడలో బీజేపీ ప్రజాగ్రహ సభ: వైసీపీ పాలనపై సమరశంఖం; పాల్గొననున్న ప్రకాష్ జవదేకర్

English summary

BJP chief Somu Veerraju said that while Jagan has Navratnas, Modi has 90 ratnas. Somu Veerraju clarified that if people gave power to bjp, Amaravati will be constructed in three years.