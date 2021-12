చీప్ లిక్కర్ వ్యాఖలను సమర్ధించుకున్న సోము వీర్రాజు: కేటీఆర్ కు చురకలు; మరో కొత్త డిమాండ్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బీజేపీ నిర్వహించిన ప్రజా ఆగ్రహ సభలో సోము వీర్రాజు తాము అధికారంలోకి వస్తే 50 రూపాయలకే చీప్ లిక్కర్ ఇస్తామని చేసిన వ్యాఖ్యలు పెద్ద ఎత్తున దుమారం రేపాయి. వైసీపీ నేతలు ఈ వ్యవహారంలో సోము వీర్రాజు ను టార్గెట్ చేస్తూ ఆయన ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్షుడుగా అనర్హుడని, ఆయన సారాయి వీర్రాజు అని విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. మందు పోసి ఓట్లు అడుక్కునే దుస్థితికి ఏపీ బీజేపీ దిగజారి పోయిందని విమర్శిస్తున్నారు. మంత్రి కేటీఆర్ సైతం సోము వీర్రాజు చేసిన వ్యాఖ్యలపై బిజెపి ని టార్గెట్ చేస్తూ ట్వీట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా మరోమారు తాను చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన సోము వీర్రాజు, తన వ్యాఖ్యలను సమర్థించుకునే ప్రయత్నం చేశారు. తను మాట్లాడిన దాంట్లో తప్పేమీ లేదని లెక్కలు చెప్పారు.

English summary

Somu Veerraju said that if liquor is sold for Rs 50, each poor family will have a surplus of Rs 2 lakh a year. Somu Veerraju slams KTR, and somu veerraju stands on the cheap liquor remarks.