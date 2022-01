మరో మూడుసార్లు సీఎం జగనే.. తమ్మినేని; సింహాన్ని ఎన్ని జంతువులు ఏకమైనా ఏం చెయ్యలేవన్న ధర్మాన

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుపై ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం మండిపడ్డారు. అలాగే ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం ధర్మాన కృష్ణ దాస్ కూడా ప్రతిపక్ష పార్టీలపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు ప్రజల విశ్వాసం కోల్పోయారని ఏపీ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం విమర్శించారు. శనివారం మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన చంద్రబాబు వల్ల టిడిపి మీదనే కాకుండా రాజకీయ వ్యవస్థ మీద ప్రజలకు నమ్మకం పోయిందని తమ్మినేని సీతారాం తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Speaker Tammineni Sitaram was angry with Chandrababu. AP Deputy CM Dharmana Krishna Das also lashed out at the opposition parties. Two or three more times Jagan will be the CM and the people will be crowned YSRCP.