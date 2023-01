ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో విచిత్రం.. రోడ్డుపై ఉబికివస్తున్న రక్తంలాంటి ఎర్రటి ద్రవం; నిద్రపోని జనం!!

Andhra Pradesh

ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో వింత ఘటన చోటుచేసుకుంది. రోడ్డుపై ఎక్కడ నీళ్ళు పోసినా రక్తం లాంటి ఎర్రటిద్రవం ఉబికి వస్తున్న పరిస్థితి వారిని ఆందోళనకు గురిచేస్తుంది. పెనుగంచిప్రోలు మండలం శనగపాడు ఎస్సీ కాలనీలో ఉన్న సిమెంట్ రోడ్డుపై నీళ్లు పోస్తే రక్తం లాంటి ఎర్రటి ద్రవం బయటకు వస్తుంది. అది ఏదో ఒకసారి మాత్రమే జరుగుతున్నది కాదు.. ఎప్పుడు ఆ రోడ్డుపై నీళ్ళు పోసినా రక్తం లాగా ఎర్రటి ద్రవం ఉబికి వస్తుండడంతో స్థానికులు భయాందోళన చెందుతున్నారు. ఏం జరిగిందో అర్థం కాక రాత్రులు కంటిమీద కునుకు లేకుండా బ్రతుకుతున్నారు.

A strange thing happened in NTR's district. The local people are worried because of the blood-red liquid that is bubbling on the road.