కృష్ణాజిల్లా పాఠశాలల్లో దమ్ మారో దమ్: గంజాయి మత్తుకు బానిసలుగా విద్యార్థులు; షాకింగ్ విషయాలు

Andhra Pradesh

కృష్ణా జిల్లాలోని చాలా పాఠశాలల్లో విద్యార్థులు మత్తుకు బానిసలుగా మారుతున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చాపకింద నీరులా సాగుతున్న గంజాయి అక్రమ దందా నేపథ్యంలో పాఠశాల విద్యార్థులను అక్రమార్కులు గంజాయి మత్తులోకి దించుతున్నారు. ఒక్క గంజాయి మాత్రమే కాదు టిన్నర్‌(థిన్నర్‌), రబ్బరు, ప్లాస్టిక్‌లను అతికించే కొన్నిరకాల గమ్ లు , గోళ్ల రంగులు, వైట్నర్‌ లాంటివి కూడా మత్తు కోసం విద్యార్థులు ఉపయోగిస్తున్నారు అంటే పరిస్థితి ఏవిధంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

In many schools in Krishna district, students are becoming addicted to drugs. In addition to ganja, students also use thinner, gum, rubber, and plastic gum, nail polish, and whitener for intoxication.