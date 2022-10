మాజీ సీజేఐ ఎన్వీ రమణకు షాకిచ్చిన సుప్రీంకోర్టు - ఆ ఆదేశాలు చెల్లవ్..!!

Andhra Pradesh

అమరావతి: సుప్రీంకోర్టు సంచలన నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ హయాంలో జారీ చేసిన కీలక ఉత్తర్వులను ఉపసంహరించుకుంది. అప్పట్లో ఆయన జారీ చేసిన ఆదేశాలు చెల్లబోవని తెలిపింది. తన పదవీకాలం ముగుస్తోందనగా జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ జారీ చేసిన ఆదేశాలు అవి. వాటిని వెనక్కి తీసుకున్నట్లు జాతీయ మీడియా వెల్లడించింది. దీనిపై ఓ ప్రత్యేక కథనాన్ని ప్రచురించింది.

English summary

Prasanna Kumar Suryadevara, who was appointed in the rank of Additional Registrar during the tenure of former CJI NV Ramana, has been repatriated to the AIR.