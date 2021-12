వేషం మార్చి స్వామీజీగా.. ఎలమంచిలిలో సంక్షేమ పథకాలపై ఆరా; ఎవరో తెలిసి అవాక్కైన ప్రజలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఎలమంచిలి నియోజకవర్గంలో ఒక స్వామీజీ హల్ చల్ చేశారు. నుదిటిన విభూతి, కాషాయ బట్టలు, మెడలో రుద్రాక్షమాల, చలువ కళ్ళద్దాలతో ఎలమంచిలి నియోజకవర్గంలో ప్రజల వద్దకు వెళ్లి మాట్లాడారు. ప్రభుత్వం పనితీరు ఎలా ఉంది? సంక్షేమ పథకాలు అందరికీ అందుతున్నాయా అని స్వామీజీ ఆరా తీశారు. వైసీపీ ప్రభుత్వ పాలన పై ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే తమ దగ్గరకు వచ్చింది ఎమ్మెల్యే అని గుర్తించని ప్రజలు ఆయనతో తమ సమస్యలను ఏకరువు పెట్టారు.

English summary

Disguised as Swamiji .. MLA Kannababu Raju inquired about welfare schemes in Elamanchili. Asked about the problems of the people, the YCP regime. People were shocked to know that MLA came in the form of Swamiji.