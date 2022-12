173 నియోజకవర్గాలు ఒక ఎత్తు... ఆ 2 మరో ఎత్తు..!?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

అధికారంలో ఉన్న వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకైనా, ప్రతిపక్షంలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీకైనా, జనసేనకైనా.. ఏ రాజకీయ పార్టీకైనా రాష్ట్రంలోని మొత్తం 175 నియోజకవర్గాల్లో 173 నియోజకవర్గాలు ఒక ఎత్తయితే ఆ రెండు నియోజకవర్గాలు మరో ఎత్తు. కచ్చితంగా ఈసారి ఎన్నికల్లో ఈ రెండు నియోజకవర్గాలను కైవసం చేసుకోవడానికి ప్రధాన పార్టీలన్నీ తమ చతురంగ బలాలను మొహరించాయి. ఎన్నికలకు ఏడాదిన్నర సమయం ఉన్నప్పటికీ ఇప్పటినుంచే ఆ రెండింటిని సాధించడానికి వ్యూహాలు అమలు పరుస్తున్నారు.

English summary

Tadikonda being an SC reserved constituency, it is expected to be easy to win here as YCP is strong in SC.