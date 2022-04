జగనన్న స్ఫూర్తితో... హోంమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తానేటి వనిత ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణ తరువాత కొత్తగా మంత్రులుగా జగన్ సర్కార్లో కొలువుతీరిన వారు ఒక్కొక్కరుగా బాధ్యతలను చేపడుతున్నారు. సోమవారం నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ హోం శాఖ మంత్రిగా తానేటి వనిత సచివాలయంలో బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన తానేటి వనిత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి తనకు అప్పగించిన బాధ్యతను శక్తివంచన లేకుండా నిర్వహిస్తానని వెల్లడించారు.

English summary

Minister Taneti Vanitha taken charge as AP Home Minister.The minister said she would work for the maintenance of peace and security in AP and would work with a friendly police and quick response system.