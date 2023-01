టీడీపీలో అదృష్టం పరీక్షించుకోనున్న నందమూరి తారకరత్న.. రాజకీయాల్లో అయినా సక్సెస్ అవుతారా?

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వచ్చే ఎన్నికలకు ఇప్పటినుంచి అన్ని ప్రధాన పార్టీలు రెడీ అవుతున్న సమయంలో ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. తెలుగుదేశం పార్టీ నుండి రాజకీయాలలో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి నందమూరి తారక రత్న గట్టిగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. నారా లోకేష్ తో భేటీ అయిన ఆయన వచ్చే ఎన్నికలలో పోటీ చేయడానికి సై అంటున్నట్లుగా రాజకీయ వర్గాలలో చర్చ నడుస్తుంది.

English summary

Tarakaratna, is trying his luck in TDP, recently met with Lokesh and there is talk that he will contest in the next election. Will Chandrababu adjusted ticket for him ? Will he successful in politics? That became interesting.