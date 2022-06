ముందస్తు నిర్ణయాలు - వైసీపీ తొలి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్ధి ఖరారు: సిట్టింగ్ ల్లో టెన్షన్..!!

Andhra Pradesh

వచ్చే ఎన్నికల్లో వైసీపీ అభ్యర్ధుల ఎంపిక పై అధినేత ఫోకస్ పెట్టారు. క్షేత్ర స్థాయిలో నివేదికల ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. వచ్చే ఎన్నికలు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంటున్న సీఎం జగన్ ప్రతీ అంశం పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నారు. అధికారం నిలబెట్టుకోవాలనే లక్ష్యంగా సీఎం జగన్ వడివడిగా అడుగులు వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఎమ్మెల్యేలను ప్రజల వద్దకు పంపిన సీఎం జగన్.. తాను జిల్లాల పర్యటనలకు సిద్దం అవుతున్నారు. ప్లీనరీ వేదికగా 2024 ఎన్నికలే లక్ష్యంగా యాక్షన్ ప్లాన్ ప్రకటించేందుకు సిద్దం అవుతున్నారు.

YSRCP Foucs on Mla's graph in constituencies and finalisation of candidates for up coming elections as per reports. Gannavaram May allotted for Vamsi.