టీడీపీ కార్యకర్త చంద్రయ్య హత్య: వైసీపీ టార్గెట్ గా చంద్రబాబు ఫైర్; టీడీపీ నేతల రచ్చ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

గుంటూరు జిల్లాలోని మాచర్ల నియోజకవర్గంలో గుండ్లపాడు లో టీడీపీకి చెందిన నేత చంద్రయ్యను బుధవారం రాత్రి కత్తులూ కర్రలతో గుర్తు తెలియని దుండగులు దాడి చేసి హతమార్చిన ఘటన తెలుగుదేశం శ్రేణులను ఆవేదనకు గురి చేస్తోంది. ఈనేపథ్యంలో చంద్రయ్య హత్యపై తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ఒక్కొక్కరుగా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

English summary

Chandrababu fired that anarchy was prevailing in the state in the wake of the murder of TDP activist Chandraiah. TDP leaders along with Devineni Uma and Lokesh are targeting YSRCP.