టీడీపీ కార్యకర్త జల్లయ్య హత్య: ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి టార్గెట్ గా డీజీపీకి చంద్రబాబు లేఖ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

పల్నాడు జిల్లాలో టిడిపి కార్యకర్త జల్లయ్యపై ప్రత్యర్థులు మారణాయుధాలతో దాడి చేసి హతమార్చిన ఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉద్రిక్తతలకు కారణమైంది. ప్రత్యర్థుల చేతిలో గాయాలపాలైన జల్లయ్య ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు వదిలాడు. ఇక ప్రత్యర్థుల దాడిలో మరణించిన జల్లయ్య అంత్యక్రియల నేపథ్యంలో నరసరావుపేట లో ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చోటు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే.

నరసరావుపేటలో ఉద్రిక్తత: జల్లయ్య అంత్యక్రియలకు టీడీపీ నాయకులు, అడ్డుకుంటున్న పోలీసులు

Tensions erupted in Narasaraopet over the murder of TDP activist Jallaiah. As a target of MLA Pinnelli, Chandrababu wrote a letter to the DGP asking him to punish the culprits in a special court.