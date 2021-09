250 కోట్ల దేవాదాయ భూముల కబ్జాకు బూతుల మంత్రి స్కెచ్ ; టీడీపీ కొత్త రచ్చ, వర్ల లేఖ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలో రెండు దేవాలయాలకు చెందిన 250 కోట్ల రూపాయల విలువైన భూములు కబ్జా చేయడానికి గడ్డం మంత్రి స్కెచ్ వేశారని తెలుగు దేశం పార్టీ నేతలు తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నారు. అధికారులను బెదిరించి మరీ దేవుడు భూమికి శటగోపం పెట్టడానికి సదరు మంత్రి సిద్ధమయ్యారని ఆరోపిస్తున్నారు. ఇక దేవాదాయశాఖ భూములను మంత్రి కబ్జా చేయకుండా కాపాడాలంటూ రాష్ట్ర దేవాదాయశాఖ కమిషనర్ కు టిడిపి నాయకులు వర్ల రామయ్య లేఖ రాశారు. గుడివాడకు చెందిన దేవాదాయ శాఖ భూములపై కొడాలి నాని కన్ను పడిందని వారు ఆరోపిస్తున్నారు.

English summary

TDP leaders allegations on Minister kodali Nani, is trying to grab endowment lands worth Rs 250 crore in gudiwada. Varla ramaiah wrote a letter to the Commissioner of endowment to this effect. pilli manikyarao fire on kodali Nani.