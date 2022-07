వైసీపీ, టీడీపీ కంచుకోటల్లో వీరిని ఢీకొట్టేవారే లేరా??

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు ఎన్నిక‌లు జ‌రిగినా ఆ నియోజ‌క‌వ‌ర్గాల్లోని ప్ర‌జ‌ల‌కు ప్ర‌భుత్వాల‌తో సంబంధం ఉండ‌దు. తాము మొద‌టి నుంచి ఏ పార్టీని ఇష్ట‌ప‌డ్డామో వాటికే మ‌ద్దుతు తెలియ‌జేస్తారు. సంవ‌త్స‌రాలు కావ‌చ్చు.. ద‌శాబ్దాలు కావ‌చ్చు.. కానీ అక్క‌డ ఒక పార్టీనే గెలుస్తూ వ‌స్తుంటుంది. అధికారంలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉందా? తెలుగుదేశం ఉందా? అనేది వారికి అన‌వ‌స‌రం. రాజ‌కీయ ప‌రిస్థితులు ఎలా ఉన్నా అక్క‌డ ఓట‌ర్ల మ‌ద్ద‌తు మాత్రం వారికి న‌చ్చిన పార్టీకే ఓటు వేస్తుంటారు.

English summary

There are some constituencies in AP that are special strongholds of TDP and YCP of these they are the winners