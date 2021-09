సూపర్ హోం మినిస్టర్; దాడులపై మాట్లాడరు కానీ జగన్ ను ఒక్క మాట అంటే స్క్రిప్ట్ తో సహా.. అనిత కౌంటర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తాజా రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో అధికార వైసిపి, ప్రతిపక్ష టీడీపీ నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతోంది. ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు ప్రతి విమర్శలతో తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తుతున్నారు. ఇక తాజాగా అయ్యన్నపాత్రుడు చేసిన వ్యాఖ్యలపై మండిపడిన హోంమంత్రి మేకతోటి సుచరితను టార్గెట్ చేస్తూ టిడిపి మహిళా అధ్యక్షురాలు వంగలపూడి అనిత తీవ్ర పదజాలంతో విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

Vangalapudi Anita reverse attack on home minister sucharitha. Anitha asked home minister to resign her post as a minister. She criticised that home minister never speak about atrocities on women but home minister will broke out over opposition comments on jagan