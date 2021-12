సినీఇండస్ట్రీ వాళ్లకు ఇప్పటికి నొప్పి తెలిసింది; నానీలాగా అన్యాయంపై పెద్దహీరోలు నోరువిప్పాలి: టీడీపీ అనిత

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సినిమా టికెట్ల ధరలపై హీరో నాని చేసిన వ్యాఖ్యలతో దుమారం రేగింది. తాజాగా సినిమా టికెట్ల ధరల పై టాలీవుడ్ హీరో నాని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. థియేటర్ల కంటే కిరాణా షాపులలో కలెక్షన్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయని హీరో నాని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాజకీయాలను పక్కన పెడితే ఇదంతా ప్రేక్షకులను అవమానించడమేనని చెప్పుకొచ్చారు. టికెట్ ధర పెంచిన కొనే సామర్థ్యం ప్రేక్షకులకు ఉందని, ఇప్పుడు ఏది మాట్లాడినా వివాదం అవుతుందని నాని పేర్కొన్నారు .ప్రేక్షకులకు సినిమా చూపించటమే తన లక్ష్యమని లాభనష్టాలు మాత్రం తర్వాత చూసుకుంటాము అని వెల్లడించారు.

క్యారెక్టర్ లేని వెధవలు దుర్భాషలాడితే చూస్తూ ఊరుకోవాలా?వారికి బడితె పూజ తప్పదు: అనిత వార్నింగ్

TDP vangalapudi anitha responded to Nani's comments on movie ticket prices. Anitha made shocking remarks that the movie industry now knows the pain and that the nani's remarks that women in his family are being targeted by AP ministers.