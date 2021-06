సెలవు రోజుల్లో విధ్వంసం .. వైఎస్ జగన్ కొత్త పథకం : టీడీపీ ఏపీ చీఫ్ అచ్చెన్నాయుడు ఫైర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టిడిపి మాజీ ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు భూములపై తాజాగా అధికారుల దాడిని టిడిపి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అచ్చెన్నాయుడు తీవ్రంగా ఖండించారు.ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రంలో కట్టింది ఒక్కటి లేకపోయినా, విధ్వంసాలు మాత్రం చేస్తూనే ఉందని ఆయన ఆరోపించారు.

English summary

TDP Andhra Pradesh state president Atchannaidu has strongly condemned the recent demolition in the lands of former TDP MLA Palla Srinivasa Rao. He accused the YCP government of continuing to wreak havoc in the state even after the YCP government came to power in the state .Atchannaidu criticised that AP CM Jagan had embarked on a new scheme in the name of destruction during the holidays.