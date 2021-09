హెరాయిన్, డ్రగ్స్ మాఫియాపై సీఎం జగన్ కు నవరత్నాల్లాంటి తొమ్మిది ప్రశ్నలు; సమాధానం చెప్పమన్న టీడీపీ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ మాఫియా రెచ్చిపోతోందని, ఇక ఈ డ్రగ్స్ మాఫియా వెనుక అధికార పార్టీ నేతలు ఉన్నారని తెలుగుదేశం పార్టీ అధికార వైసీపీపై పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఏకంగా సీఎం జగన్ నే టార్గెట్ చేసి మరీ ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. జగన్ ఈ వ్యవహారంపై సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఏపీలో జోరుగా డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ జరుగుతుందని, తాడేపల్లికి కూతవేటు దూరంలోనే జరుగుతుంటే జగన్ కు తెలీదా అని టీడీపీ నేతలు పదే పదే జగన్ ను టార్గెట్ చేస్తున్నారు.

English summary

In drugs case, TDP has targeted Jagan and YSSRCP. TDP asked nine questions to jagan which as mentioned Navratnas on heroin, and alleging that Thadepalli Bigg Boss was behind the Rs 72,000 crore drugs.