గంజాయి సాగు ఆపలేని పోలీసులు, నక్కా ఆనంద్ బాబుకు నోటీసులు ఇవ్వటానికి వచ్చారా? టీడీపీ ఎటాక్ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నేత,మాజీ మంత్రి నక్కా ఆనందబాబుకు నర్సీపట్నం పోలీసులు నోటీసులు ఇవ్వడం తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలకు ఆగ్రహం తెప్పిస్తుంది. రాష్ట్రం గంజాయి దందాకు అడ్డాగా మారుతున్నా, డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ కొనసాగుతున్నా, గంజాయి సాగును నివారించలేని, డ్రగ్స్ ను పూర్తిగా అరికట్టలేని పోలీసులు ఇదేంటి అని ప్రశ్నిస్తున్న టిడిపి నేతలకు నోటీసులు ఇవ్వడాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు తీవ్రంగా తప్పు పడుతున్నారు.

English summary

Did the police, who could not stop cannabis cultivation, come to give notices to Nakka Anand Babu? TDP leaders were incensed. TDP leaders said it would be better if the police acted with lightning speed to curb drugs and not on giving notices.