భీమవరంపై చంద్రబాబు ప్రత్యేక శ్రద్ధ ఎందుకు?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా పయనిస్తోన్న తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్రబాబునాయుడు ఇప్పటికే 156 నియోజకవర్గాలను పూర్తిస్థాయిలో సమీక్షించారు. ఇంకా సమీక్షించాల్సిన నియోజకవర్గాలు కేవలం 19. గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా దూకుడుగా పనిచేస్తోన్న చంద్రబాబు ఎక్కడికక్కడ గెలుపు గుర్రాలను ఖరారు చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. తాను తెప్పించుకున్న సర్వే ప్రకారం గెలుపు కష్టం అనుకున్న ఇన్ ఛార్జిలను కేవలం పనిచేయమని చెబుతున్నారు. వారికి సీటుపై ఎటువంటి హామీ ఇవ్వడంలేదు.

English summary

The situation of the party in Bhimavaram is promising and as the election period is coming, they want to continue the same performance in the future as well