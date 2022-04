ప్రిజనరీ పాలనలో ఏపీ మరో శ్రీలంకగా.. ఏపీని, శ్రీలంకతో పోలుస్తూ టీడీపీ ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏపీ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై ప్రతిపక్ష టిడిపి నిరసన గళాన్ని వినిపిస్తోంది. ప్రిజనరీ పాలనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మరో శ్రీలంక కాబోతోందని జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనా వైఫల్యాలను ఎండగడుతోంది. ఏపీకి, శ్రీలంకకు పోలిక చెబుతూ సోషల్ మీడియా వేదికగా నిప్పులు చెరిగిన టిడిపి శ్రీలంకలో చోటు చేసుకున్న సంక్షోభాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ఏపీ లో జగన్ పాలన వైఫల్యంతో అటువంటి సంక్షోభం ఏపీలోనూ రాబోతుందని విమర్శిస్తుంది.

English summary

The TDP is incensed that the AP will become another Sri Lanka under the prisonary jagan regime. Comparing the AP and Sri Lanka, the TDP highlighted the failures of the Jagan regime as a social media platform..