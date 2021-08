పేదలను కాపాడటానికే అప్పులు, టీడీపీ వల్లే ఏపీ విశ్వసనీయతకు దెబ్బ : మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ తో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రానికి రావాల్సిన పెండింగ్ ఉన్న నిధులు, కేటాయింపులు తదితర అంశాలపై చర్చించారు. ఆ తరువాత మీడియాతో మాట్లాడిన బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ అనరాక్ కంపెనీ అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానంలో ఉన్న ఆర్బిట్రేషన్ కేసుపై చర్చించినట్లుగా బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ వెల్లడించారు. ఈ కేసుపైన మాట్లాడటమే కాకుండా, రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిపై మాట్లాడిన ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ వల్లే రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి క్షీణించింది అంటూ టీడీపీని టార్గెట్ చేశారు.

English summary

Andhra Pradesh Finance Minister Buggana Rajendranath met Union Finance Minister Nirmala Sitharaman. On this occasion, Buggana Rajendranath discussed the pending funds and allocations from the Center to the state. Speaking to media after the meeting, Buggana Rajendranath said that he discussed with FM nirmala sitharaman over the Anarock Company arbitration case in the International Court . Apart from speaking on the case, he also spoke on the state's financial situation and said that the state's financial situation had deteriorated due to the Telugu Desam Party and targeted the TDP.