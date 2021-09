లోకేష్ అంటే జగన్ కు భయమా ? హోం మినిస్టర్ డమ్మీ ; పోలీసులపైనా అనిత ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈరోజు టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ నరసరావుపేట పర్యటన నేపథ్యంలో ఏపీలో ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. గుంటూరు జిల్లా పర్యటనకు వెళ్లే ముందు హైదరాబాద్ నుంచి గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న నారా లోకేష్ ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. గుంటూరు జిల్లా గొల్లపాలెం లో ప్రేమోన్మాది చేతిలో హత్యకు గురైన అనూష కుటుంబాన్ని పరామర్శించేందుకు లోకేష్ పర్యటన చేయనున్న నేపథ్యంలో ఆయనను అడ్డుకోవడానికి వేలాదిగా పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ఎక్కడికక్కడ టిడిపి నేతలను గృహ నిర్బంధం చేశారు. ఇక ఈ పరిస్థితులపై ఏపీ తెలుగు మహిళ అధ్యక్షురాలు వంగలపూడి అనిత తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు .

వచ్చే ఎన్నికల్లో దళిత ప్రతిఘటన ఓట్లు జగనే కాదు, రాజారెడ్డి వచ్చినా అడ్డుకోలేరు : అనిత, సుజాత ధ్వజం

English summary

Former TDP MLA and Telugu woman state president Vangalapudi Anita was incensed that house arresting TDP leaders was a shameful act and questioned whether the Jagan Mohan Reddy government had the guts to stop the atrocities taking place in the state. Police were heavily deployed from Gannavaram Airport to Narasaraopet to prevent Nara Lokesh from going for a visit which means whether jagan was afraid of Lokesh. The Home Minister was incensed that she was a dummy. She is angry on police who are not do justice to Jobs and forgot the women protection.