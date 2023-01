తెలివిగా పవన్ కల్యాణ్ ను ఇరికించిన BJP!

టీడీపీతో పొత్తుండదని బీజేపీ తన కార్యవర్గ సమావేశాల్లో అనధికారికంగా డిక్లరేషన్ ఇవ్వడంద్వారా పొత్తుల బంతిని తెలివిగా పవన్ కల్యాణ్ కోర్టులోకి నెట్టింది. బీజేపీతో ఉండాలా? లేదా?

భారతీయ జనతాపార్టీ ఏపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశాలు భీమవరంలో జరిగాయి. 24, 25 తేదీల్లో జరిగిన ఈ సమావేశాల్లో పార్టీ జాతీయ నేతలు రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తుపై అనధికారికంగా డిక్లరేషన్ ఇచ్చారు. తెలుగుదేశం, వైసీపీకి తాము సమదూరం పాటిస్తామని పార్టీ అధ్యక్షుడు సోము వీర్రాజు ప్రకటించారు. ప్రజలతోనే తమకు పొత్తుంటుందన్నారు. అయితే సమావేశాల్లో బీజేపీ నేతలెవరూ తమతో అధికారికంగా పొత్తున్న జనసేన గురించి మాత్రం ప్రస్తావించలేదు. ఇది కొంత ఆశ్చర్యకరం.

The BJP has unofficially declared in its executive meetings that it is not allied with the TDP.