పోరాడితే పోయేదేంలేదు బానిస సంకెళ్లు తప్ప: జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తాడిపత్రిలో రాజకీయం రోజురోజుకు వేడెక్కుతోంది. తెలుగుదేశం పార్టీ కౌన్సిలర్ పై దాడిచేసిన ఘటనలో డీఎస్పీ చైతన్యపై మాజీ ఎమ్మెల్యే, తాడిపత్రి మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి విమర్శలు ఎక్కుపెట్టారు. పోలీసుల తీరును నిరసిస్తూ స్టేషన్ ముందు బైఠాయించారు. సేవ్ తాడిపత్రి అంటూ నినాదాలు చేశారు. జేసీకి మద్దతుగా టీడీపీ శ్రేణులంతా పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గరకు చేరుకోవడంతో కొద్దిసేపు ఉద్రిక్త వాతావరణం ఏర్పడింది.

English summary

Politics in Tadipatri is heating up day by day.Former MLA and Tadipatri Municipal Chairman JC Prabhakar Reddy criticized DSP Chaitanya in the incident of attacking the Telugu Desam Party councillor.