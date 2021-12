చిత్తం దొర డిపార్టుమెంట్ సిఐడీ; స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ పై కుట్ర; ఆధారాలున్నాయన్న పట్టాభి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టిడిపి నేత పట్టాభి వైసీపీ సర్కార్ పై విరుచుకుపడ్డారు. చంద్రబాబును టార్గెట్ చేస్తూ కుట్రలకు తెరతీశారని, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్టు పై బురద జల్లి లక్షలాది మంది యువత భవితను చీకటిమయం చేసేలా సిఐడి వ్యవహరిస్తోందని టిడిపి అధికార ప్రతినిధి పట్టాభిరామ్ ఆరోపణలు గుప్పించారు. జగన్ చేతిలో సీఐడీ కీలుబొమ్మగా మారిందని సిఐడిని అడ్డం పెట్టుకొని వైసిపి ప్రభుత్వం వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారని మండిపడ్డారు.

English summary

TDP leader Pattabhi has lashed out at the YSRCP government. Pattabhi was incensed that conspiracies were being hatched targeting Chandrababu and that there was no mention of corruption in the skill development project.