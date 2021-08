బొబ్బిలి రాజా తిరిగి వైసీపీలోకి..!! వద్దంటున్న ఆ మంత్రి- అశోక్ గజపతిని దెబ్బ తీయాలంటే..!!

Andhra Pradesh

ఉత్తరాంధ్ర రాజకీయాల్లో భారీ ట్విస్టులు మీద ట్విస్టులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. టీడీపీకి మంచి పట్టు ఉన్న విజయ నగరం జిల్లాలో 2019 ఎన్నికల్లో వైసీపీ క్లీన్ స్వీప్ చేసింది. మొత్తం పది స్థానాలు వైసీపీ ఖాతాలో పడ్డాయి. ఎంపీ స్థానం వైసీపీ గెలుచుకుంది. ఇక, సుదీర్ఘ కాలంగా రాజకీయాల్లో ఉన్న అశోక్ గజపతి రాజును ఈ ఎన్నికల్లో వైసీపీ ఓడించింది. ఇక, వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ఆయన ఛైర్మన్ గా ఉన్న మాన్సాస్ ట్రస్టు మొదలు సింహాచలం- రామతీర్ధం వంటి దేవాయాల నుంచి ఆయన్ను తప్పిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.

BObbili Raju family members Sujaya Ranaga Rao and his brother may re join YSRCP shortly. YCP leaders also willing to take them back to fight against Ashok Gajapathi Raju