జలవివాదాలపై లేఖలు రాస్తే సమస్య పరిష్కారం అవుతుందా? జగన్ కు టీడీపీ నేతల సూటి ప్రశ్న

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య చోటు చేసుకున్న జలవివాదాలు ఇంకా సద్దుమణగలేదు. ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ జల దోపిడీపై చాలా సీరియస్ గా ఉన్న విషయం తెలిసిందే. నిన్నటికి నిన్న సీఎం కేసీఆర్ నీటిపారుదల శాఖ అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించి తాజా పరిణామాలపై చర్చించారు. ఇక ఈ నెల 9వ తేదీన జరగనున్న కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు సమావేశం వాయిదా వేయమని సీఎం కేసీఆర్ కేంద్రాన్ని కోరిన విషయం తెలిసిందే.

అప్పుడు ప్రగతి భవన్ లో బిర్యానీ తిన్నప్పుడు తెలీదా జగన్ ..తెలంగాణాతో జల వివాదాలపై దేవినేని ఉమా ధ్వజం

English summary

TDP leaders staged an agitation near Prakasam Barrage in Vijayawada on Krishna water war. TDP leaders questioned Will writing letters on water disputes solve the problem? Why is CM Jagan not demanding an apex council meeting be arranged?