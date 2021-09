తాలిబన్-తాడేపల్లి డ్రగ్స్ రాకెట్, తెలంగాణా సరిహద్దుల్లో నిఘా ; బిగ్ బాస్ పైనే డౌట్ : వదిలిపెట్టని టీడీపీ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ వ్యవహారాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు వదిలిపెట్టడం లేదు. జగన్ ను, జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. తాజాగా విజయవాడ కేంద్రంగా వేలకోట్ల తాలిబన్ తాడేపల్లి డ్రగ్ రాకెట్ పై తెలంగాణ అలర్ట్ అయ్యిందంటూ తెలంగాణ సరిహద్దుల్లో ఏపీ నుండి వచ్చే వాహనాలపై పటిష్టమైన నిఘా పెట్టింది అంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ సోషల్ మీడియా వేదికగా పోస్ట్ చేసింది. అందులో ఏపీ నుంచి వచ్చే అన్ని బోర్డర్ లలో నిఘా పెంచాలని తెలంగాణను కేంద్ర నిఘా సంస్థలు కోరాయని పేర్కొన్నారు. అంతే కాదు ఒక పక్క ఏపీ ప్రభుత్వం తమకు సంబంధం లేదని చెబుతున్న కేంద్రం మాత్రం ఏపి బిగ్ బాస్ వ్యవహారశైలిపై అనుమానాలు ఎందుకు వ్యక్తం చేస్తోంది ? అంటూ ఆసక్తికర పోస్ట్ పెట్టారు.

English summary

TDP leaders are targeting the drugs issue. TDP says As Telangana became an alert on the Taliban Tadepalli drug racket based in Vijayawada, it tightened surveillance on vehicles coming from the AP across the border.