కొడాలి నాని కనుసన్నల్లో 4 వేల కోట్ల రేషన్ బియ్యం దందా ; టార్గెట్ చేస్తున్న టీడీపీ .. జగన్ కు సూటి ప్రశ్న !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య నిరంతరం సమరం కొనసాగుతూనే ఉంది. అవినీతి ఆరోపణలు చేసుకుంటూ వైసిపి, టిడిపి నాయకులు నిరంతరం మాటల యుద్ధానికి దిగుతున్నారు. తాజాగా టిడిపి నేతలు మంత్రి కొడాలి నాని ని టార్గెట్ చేసి అవినీతి ఆరోపణలు మొదలుపెట్టారు. పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి కొడాలి నాని కనుసన్నల్లోనే నాలుగువేల కోట్ల బియ్యం కుంభకోణం జరిగిందని తెలుగుదేశం పార్టీ కొడాలి నానిని టార్గెట్ చేసింది.

English summary

TDP leaders targeted Minister Kodali Nani and started allegations of corruption. The Telugu Desam Party (TDP) has targeted Kodali Nani, alleging that a Rs 4,000 crore rice scam in Civil Supplies department. To this extent, former minister Devineni Uma questioned CM Jagan on the Twitter platform. Minister Kodali Nani has been targeted for randomly exploiting ration rice of the poor in Mayilavaram, Krishna district. He said that all this was happening in the shadows of the ruling party leaders, who were buying and recycling ration rice to the poor at a low price and re-supplying it to the government, selling quality rice in the open market. Uma asked what action would be taken against the corruption of your party leaders and ministers.