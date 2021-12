హీరో నానీ వ్యాఖ్యలతో దొరికిన వైసీపీ; నిత్యావసరాల ధరలపై టీడీపీకి అస్త్రం: లాజిక్ తో కొట్టారుగా!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకుంటున్న తాజా రాజకీయ పరిణామాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. సినిమా టికెట్ల విషయంలో ధరలను తగ్గిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంపై టాలీవుడ్ హీరో నాని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేయడంతో మొదలైన దుమారం అధికార వైసిపి వర్సెస్ ప్రతిపక్ష టిడిపిగా మారింది. ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి టాలీవుడ్ హీరో నాని వ్యాఖ్యల తర్వాత జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేయడానికి మరో కొత్త అస్త్రం దొరికినట్లైంది.

tdp seems to have found another new weapon to target Jagan govt after the comments of Tollywood hero Nani. the reduction in the price of movie tickets is OK and asked about the prices of essentials.