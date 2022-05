రాజ్యసభ - జగన్ టీమ్ దే ఆధిపత్యం : టీడీపీకి ఇప్పట్లో నో ఛాన్స్ - ఏపీ సభ్యులంతా ..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

పెద్దల సభ..రాజ్యసభలో ఒక అరుదైన దృశ్యం ఆవిష్కృతం కానుంది. ఒక రాష్ట్రం నుంచి మొత్తం ఒకే పార్టీ వారే సభ్యులుగా ఉండనున్నారు. తాజాగా దేశ వ్యాప్తంగా రాజ్యసభ ఖాళీల భర్తీకి షెడ్యూల్ జారీ అయింది. అందులో ఏపీ నుంచి నాలుగు స్థానాలు భర్తీ కానున్నాయి. ఏపీ నుంచి మొత్తం రాజ్యసభ స్థానాల కోటా 11. ప్రస్తుతం ఐదుగురు వైఎస్సార్‌సీపీ సభ్యులున్నారు. తాజాగా జారీ అయిన షెడ్యూల్ లో భర్తీ చేసే నాలుగు స్థానాలు వైసీపీకే దక్కనున్నాయి. అప్పుడు వైఎస్సార్‌సీపీ బలం ఐదు నుంచి తొమ్మిదికి పెరుగుతుంది.

English summary

YSRCP holds the majority in Rajya sabha with four more new members adding and the whole team is of Jagan.